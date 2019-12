Cioloş: Reforma învăţământului din România este o urgenţă Reforma invatamantului din Romania este o urgenta si trebuie sa fie prioritatea zero a oricarui guvern responsabil, iar aceasta trebuie facuta impreuna cu cei mai buni specialisti pe care Romania ii are, a afirmat, marti, liderul PLUS, Dacian Ciolos. "Nu mai putem continua cu o abordare fals competitiva in urma careia tinerii ies din scoala incapabili sa-si asume proactiv un loc si un rost in societate. Cei mai multi dintre antreprenorii cu care am stat de vorba in ultima vreme ne spun ca trebuie sa-i califice pe tineri la locul de munca, indiferent ca este vorba despre absolventi de scoala generala,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

