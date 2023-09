Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a catalogat miercuri, 13 septembrie, scoaterea de la guvernare a formatiunii pe care o conduce drept "lacomie si eroare strategica", dar spune ca "a trecut supararea" dupa ce partidul sau a pierdut portofoliile ministeriale si nu exclude o noua coalitie cu PSD si PNL in…

- „Discuții cu Partidul Social Democrat exista pentru ca suntem la guvernare impreuna. Orice evoluție politica viitoare trebuie sa depinda de rezultatele guvernarii. Orice opțiune politica ramane deschisa. Discutam de un proiect care trebuie sa se concretizeze in ceea ce așteapta electoratul de la noi.Nu…

- Tanczos Barna a precizat, referitor la susținerea unei moțiune de cenzura la adresa Guvernului, dupa asumarea raspunderii in Parlament, ca „sunt foarte multe prevederi in textele inițiale care cu siguranța sunt inacceptabile pentru UDMR”.

- Aflat in vizita la Izvorani, premierul Marcel Ciolacu a declarat isi doreste ca politicul sa nu se implice in sport si nici in educatie si a anuntat ca s-a terminat perioada amatorismului si a oamenilor care isi dau cu parerea, iar specialistii si oamenii de sport trebuie sa se implice si sa creeze…

- Veto-ul dat FCSB-ului pentru arena din Ghencea provoaca urmari. Din inițiativa premierului Ciolacu, viteazul club al Armatei va fi luat la puricat Sa ne aducem aminte ca pana acum cateva saptamani, cand Marcel Ciolacu a venit in fruntea Guvernului, nu s-a pus niciodata serios problema ca FCSB sa evolueze…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat vineri demisia guvernului sau de coalitie, evocand diferenduri "insurmontabile" dupa negocierile aprinse dintre cele patru partide la putere cu privire la politica de primire a refugiatilor, scrie AFP, citat de Agerpres."In aceasta seara, am ajuns, din pacate,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca nu doreste sa-si asume proiectul de refacere a Pasajului Unirii, asa cum a fost acuzat de catre Primaria Sectorului 4. „O stire pozitiva se vinde mai prost decat o stire negativa. Eu am vorbit de planseul acesta cred ca de cel putin zece ori si am mentionat…