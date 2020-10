Cioloș: Listele cu candidații USR Plus la parlamentare, gata săptămâna viitoare Alianta USR PLUS va definitiva listele pentru alegerile parlamentare in cursul saptamanii viitoare, a declarat, sambata, la Brasov, europarlamentarul Dacian Ciolos, care a mentionat ca listele „nu sunt decise la nivel central, de sefii celor doua partide, candidatii nefiind pusi cu mana intr-un birou, ci sunt rezultatul unui proces intern” de selectie.„Noi am decis fuziunea USR si PLUS in vara, insa, din punct de vedere procedural, pana la finalizarea procesului juridic al fuziunii, trebuie sa respectam statutele celor doua partide, pe baza carora functionam, astfel incat avem procese specifice… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

