- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, il critica pe premierul Ludovic Orban pentru ca multe dintre prioritatile asupra carora liberalii au cazut de acord cu Alianta USR-PLUS nu au fost duse la indeplinire. „Dintre prioritatile pe care le-am discutat cu Orban la sfarsitul anului trecut, prea putine au fost…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciolos spune ca a avut miercuri, la Bruxelles, o intalnire cu premierul Ludovic Orban in cadrul careia au discutat si teme interne pe care el, PLUS si Alianta USR PLUS le considera "urgente" si care au mai fost discutate si in luna decembrie."Dintre…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS la Primaria Capitalei, i-a cerut lui Ludovic Orban sa vina cu o ordonanta de urgenta pentru modificarea legii privind alegerea primarilor, astfel incat acestia sa fie alesi in doua tururi, nu doar un tur.

- Liderii USR si PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, s-au intalnit, vineri, cu premierul Ludovic Orban, Barna precizand ca i-a transmis prim-ministrului ca alianta asteapta de la Guvern sa aduca la indeplinirea prevederile din acordul politic semnat. "Intalnirea a fost prevazuta de o saptamana.…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, are vineri dimineata o întâlnire cu presedintele USR, Dan Barna, si cu presedintele PLUS, Dacian Ciolos, potrivit unor surse politice.Întâlnirea nu va avea loc la Guvern.Marti, Ludovic Orban a avut o întâlnire,…

- Ludovic Orban s-a intalnit si marti, la Parlament, cu Dan Barna. Discutiile au vizat proiectul de buget, alegerile locale, reprezentarea diasporei in legislativ. "Am discutat pur si simplu niste chestiuni generale de principiu, vom avea si in cadrul aliantei, spre sfarsitul saptamanii, o intalnire…

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR, Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema."Miza este una foarte clara,…

- ”Observ ca Victor Ponta imi amesteca numele in tot felul de negocieri cu care nu am nicio treaba de altfel. Vreau sa-i transmit doar ca suntem in aceasta situatie, de a pierde guvernarea, strict din cauza tradarii lui si a negocierilor pe care le facea, pe la Neptun, fie cu PNL pentru presedintia…