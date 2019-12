Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Guvernul iși poate asuma raspunderea pentru orice tip de lege, inclusiv pentru proiectul bugetului de anul viitor. Șeful statului se așteapta ca proiectul de buget pe 2020 sa se incadreze in ținta de deficit de 3% din PIB.Toni Grebla, fost judecator…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca este posibil ca Executivul condus de Ludovic Orban sa-și asume raspunderea pe mai multe legi, inclusiv pe Legea bugetului. In schimb, premierul a spus ca nu-și va asuma raspunderea pe aceasta lege și o va trimite la dezbateri in Parlament.”In contextul…

- Dupa ce in aceasta seara, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania ca Guvernul sa si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat.Acesta a mai declarat ca, in cazul in care se va intampla acest lucru, PSD va depune initiative legislative de…

- Executivul ar fi dispus sa isi asume raspunderea, pana la sfarsitul acestui an, pe Legea plafoanelor bugetului de stat si pe Legea bugetului pentru 2020, potrivit unor surse guvernamentale. Avocatul Toni Neacșu avertizeaza ca „asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului de stat o sa ridice…

- Potrivit unor surse liberale citate de G4 Media, Guvernul Orban intenționeaza sa adopte proiectul de buget prin procedura angajarii raspunderii. Aceasta ar urma sa aiba loc in intervalul dintre Craciun și Revelion, daca negocierile cu cu PSD, ALDE, Pro Romania și UDMR eșueaza, scrie 4GMEDIA. Informația…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sâmbata ca modificarea legislativa privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin ar trebui facuta în luna decembrie, în paralel cu aprobarea bugetului pentru anul viitor, scrie Agerpres.„Din punctul meu de vedere ar…

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 va fi adoptata pana la data de 31 decembrie, a declarat, vineri, la Botosani, vicepremierul Raluca Turcan. "Bugetul va fi finalizat pana la finalul anului. Votat in Parlament. (...) Bugetul pe anul viitor il pregatim astfel incat sa ne respectam angajamentele.…

- Dacian Ciolos sustine ideea unui vot pentru Guvernul Orban in Parlament, in ciuda reticentei manifestate de partenerii de la USR. Liderul PLUS vrea insa ca Guvernul Orban sa-si asume raspunderea in Parlament pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, desi alte partide…