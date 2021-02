Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat miercuri, 17 februarie, proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru deputați și senatori, UDMR a fost singurul partid care nu a votat proiectul PSD, caruia i-au adus amendamente USR PLUS și PNL. Totuși, legea risca sa fie blocata la CCR. De…

- Calin Bota: Am desființat astazi pensiile speciale ale parlamentarilor, un privilegiu introdus in 2015 de PSD Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat astazi pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, un privilegiu introdus de PSD in 2015. ,,Prin votul de astazi din ședința…

- PSD transmite ca partidele de guvernare dau dovada de ipocrizie cand vorbesc despre eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, avand in vedere ca in proiectul de Buget pe 2021 intocmit de Guvern sunt prinse si sumele necesare pentru plata acestor pensii. Senatorul Radu Oprea solicita Guvernului…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca întelege punctul de vedere al UDMR, care sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, dar a apreciat ca este de preferat ca într-o prima etapa aceasta masura sa fie luata doar în ceea ce priveste pensiile parlamentarilor si primarilor,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat ca in urmatoarele saptamani intentia este ca in Legislativ sa fie eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor, apoi va urma o modificare a Codului administrativ pentru abrogarea pensiilor speciale pentru primari. El a adaugat ca in ceea ce priveste alte categorii…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, marți, ca se doreste o abordare "rationala" în cazul pensiilor speciale, iar în saptamânile urmatoare Coalitia majoritara doreste convocarea unei sedinte comune ale celor doua Camere având ca obiectiv eliminarea pensiilor speciale…

- „Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor. Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a declarat Barna intr-o intervenție la Digi24. Zeci…

- Cea de-a treia saptamâna electorala debutat cu scandalul pensiilor speciale pentru parlamentari. De ani de zile tema pensiilor speciale este scoasa în campaniile electorale, iar partidele politice o exploateaza la maxim prin declarații și proiecte legislative. La începutul…