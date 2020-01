Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile anticipate sunt singura alternativa la impasul politic in care ne aflam, afirma liderul PLUS, Dacian Ciolos, citat intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES de Alianta USR PLUS."Guvernul Orban nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta de care Romania are nevoie…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR, Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema."Miza este una foarte clara,…

- Aflam ca Dan Barna nu iși da demisia. „Imi asum intreaga responsabilitate pentru rezultat, acela de a avea un tur doi fara PSD. Am o parte de vina ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la cetațeni. Este pana la urma un proces din care invațam”. Impreuna cu Dacian Cioloș, el considera ca Alianța […] Post-ul…

- "Imi asum intreaga responsabilitate pentru neatigerea obiectivului tur 2 fara PSD. E parte din vina și mi-o asum, ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la mai mulți cetațeni. E un proces dinc are invațam, vom avea o analiza foarte elaborata de aceea am convocat colegii din conducerea partidului, Comitetul…

- Dan Barna a declarat, vineri, dupa negocierile purtate cu Ludovic Orban la Parlament, ca daca masurile propuse de USR vor fi acceptate de PNL e un „mesaj ca lucrurile se schimba in Romania”

- "Nu vom participa la formarea viitorului guvern. ALDE va ramane in opozitie. Poate vom sutine votarea lui, dar nu vom participa. Asteptam alegerile din 2020", a declarat marti seara Calin Popescu Tariceanu la Romania TV. Ludovic Orban, premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze…