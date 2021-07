Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Imnului National al Romaniei – „Desteapta-te romane!”, a fost marcata astazi, 29 iulie, si la Piatra Neamt printr-un ceremonial militar in Piata Tricolorului, in fata Palatului Administrativ. Oficialitati nemtene reprezentand Prefectura Neamt, Consiliul Judetean, Primaria si Consiliul Local Piatra…

- Premierul Florin Citu spune, in mesajul de Ziua Imnului National, ca, ori de cate ori il auzim, Imnul National trezeste in noi increderea ca avem puterea de a ne solidariza pentru interesul comun, acela de a trai intr-o Romanie democratica, moderna si dezvoltata, in care fiecare roman sa se simta implinit.…

- ”Versurile Imnului nostru National, ”Desteapta-te, romane!”, i-au insufletit pe romani in cele mai importante momente ale istoriei de dupa perioada pasoptista, transmitandu-ne si astazi mesajul mobilizator care a inspirat atatea generatii pana acum. Ori de cate ori il auzim, Imnul National trezeste…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Imnului National, ca imnul este o expresie a redesteptarii nationale, a mandriei si a patriotismului, a libertatii si a unitatii neamului romanesc, subliniind ca poporul roman s-a identificat cu strigatul de lupta „Acum ori niciodata”…

- Potrivit estimarii meteorologice pe urmatoarele patru saptamani publicate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit. In urmatoarele 4 saptamani vom avea parte de caldura, cu temperaturi peste normalul perioadei, mai ales in vestul țarii, conform prognozei…

- Camera Deputatilor si Senatul reunite in sedinta comuna voteaza la aceasta ora prima motiune de cenzura impotriva actualului Executiv, initiata de PSD si intitulata ”Romania ESUATA. Recordul ‘fantastic’ al Guvernului Citu”. Dezbaterea moțiunii a fost transmisa LIVE pe www.stirileprotv.ro și pe pagina…

- Decizia de azi a CEC de suplimentare a secțiilor de vot din strainatate de la 139 la 146, este una formala și insuficienta. De aceasta parere este presedintele Maia Sandu, care a scris pe pagina sa de Facebook ca CEC nu a abordat cu toata seriozitatea regiunile din afara tarii cu concentrare mare de…

- Osemintele unui ostaș kazak, decedat in cel de-al Doilea Razboi Mondial pe teritoriul țarii noastre, vor reveni astazi la baștina. O aeronava cu ramașițele soldatului a decolat de pe Aeroportul Internațional Chișinau.