Partidul Social Democrat va depune o initiativa legislativa, la Parlament, prin care va propune reducerea indemnizatiilor reprezentantilor in consiliile de administratie, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, presedintele PSD, Marcel Ciolacu.



Intrebat daca PSD este de acord cu initiativa premierului Florin Citu de a reduce numarul de membri din consiliile de administratie, liderul PSD a raspuns: "Nu. M-am saturat. Intotdeauna vor ceva sau anunta ceva. Nu ar fi cazul sa si faca? Eu consider ca in consiliile de administratie ar trebui sa nu mai fie indemnizatii de 5.000 de euro…