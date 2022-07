Ciolacu: Viitorul candidat PSD la prezidentiale va fi ales de fiecare organizatie; as accepta si oameni din afara partidului

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca viitorul candidat al social-democratilor la alegerile prezidentiale va fi ales de filiale si ca ar accepta si o persoana din afara partidului pentru aceasta pozitie. „La nivelul PSD si al presedintelui PSD, nu au inceput aceste discutii…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat, miercuri, informația potrivit careia actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoana, ar intenționa sa candideze la alegerile prezidențiale. Intrebat daca ar putea fi candidatul PSD, Ciolacu a evitat sa dea un raspuns, spunand ca in partid „trebuie…