Ciolacu: Trebuie să ieşim din logica preşedintelui Iohannis; acest guvern a eşuat Liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, considera ca ''trebuie iesit din logica presedintelui Iohannis'' potrivit careia ''doar injura PSD'' si nu recunoaste faptul ca ''acest guvern a esuat''. "Am constatat ca credem ca este suficient sa se injure, sa se critice. Trebuie sa iesim din logica presedintelui Iohannis. (...) Iese si spune ca trebuie sa purtam masti si ca este criza, nu se refera la nicio cifra, cat de bun e Guvernul si cat e de salvator, si pana la urma 90% incepe si injura PSD-ul. Trebuie iesit din aceasta logica. Si presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

