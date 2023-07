Ciolacu susține FCSB: ”Sunt ferm convins că până la urmă va juca în Ghencea” Premierul Marcel Ciolacu a avut, sambata seara un discurs extrem de dur la adresa oficialilor CSA Steaua, dupa ce a asistat la meciul FCSB – Dinamo, disputat pe stadionul Arcul de Triumf, demnitarul spunand ca este ferm convns de faptul ca FCSB va juca pe stadionul Ghencea. „Ma bucur ca Dinamo e din nou in Liga 1. M-am uitat si in tribune sa vad terorismul, nu l-am vazut. Nici huligani. Astept raportul Corpului de Control, raman la parerea ca stadioanele sunt pentru echipele de fotbal”, a declarat Ciolacu. Intrebat daca in opinia sa pana la urma FCSB va juca in Ghencea, premierul a raspuns: „Sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu (PSD) a avut, sambata seara un discurs extrem de dur la adresa oficialilor CSA Steaua, dupa ce a asistat la meciul FCSB - Dinamo, disputat pe stadionul Arcul de Triumf, demnitarul spunand ca este ferm convns de faptul ca FCSB va juca pe stadionul Ghencea.„Ma bucur ca Dinamo…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata seara, ca meciul FCSB - Dinamo, scor 2-1, a fost unul frumos si crede ca stadioanele sunt pentru echipele de fotbal, informeaza news.ro."Foarte frumos. Ma bucur ca Dinamo e din nou in Liga 1. M-am uitat si in tribune sa vad terorismul, nu l-am vazut. Nici…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre refuzul celor de la Dinamo de a amana partida de sambata seara. FCSB a primit interzis in Ghencea, dupa ce negocierile cu CSA Steaua au picat, astfel ca a fost nevoita sa joace derby-ul cu Dinamo pe „Arcul de…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a atacat extrem de dur pe juristul CSA Steaua, Florin Talpan, dar și pe cei care se ocupa de stadionul Ghencea. Ciolacu a spus ca este nepermis ca o persoana fara nicio performanța sportiva sa impiedice sportivii sa intre pe o arena a statului, construita din bani publici.”Noi…

- Mihai Stoica a facut o dezvaluire uluitoare despre negocierile cu CSA Steaua pentru inchirierea stadionului Ghencea. FCSB – Dinamo se va juca, in cele din urma, pe Arcul de Triumf. Mihai Stoica ii invita pe fani, la prezentarea tricourilor FCSB pentru sezonul urmator, sa vina pe Ghencea la meciul cu…

- Derby de Romania nu se va juca in Ghencea, dupa ce negocierile dintre FCSB și CSA, pentru stadionul Steaua, au cazut definitiv in cursul zilei de astazi. Ce urmeaza? In regim de urgența, FCSB a incercat sa amane meciul cu Dinamo, de sambata, insa nici adversara din Ștefan cel Mare, dar nici LPF nu au…

- SCM USV Timisoara a pierdut al doilea meci la rand la Bucuresti. Dupa esecul cu Steaua, in Ghencea, ieri, rugbistii banateni au fost invinsi de Dinamo, pe arena „Arcul de Triumf”, scor 17-20, dupa ce a avut un om mai mult pe teren timp de mai bine de o repriza. Fara Capatina, suspendat desi nu […] Articolul…