Ciolacu sustine ca Planul de relansare economica a Guvernului este copiat din programul de guvernare PSD Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca mare parte din Planul National de Investitii si Relansare Economica, elaborat de Guvern, copiaza programul de guvernare al social-democratilor.



"Este evident ca este copiat programul (Planul National de Investitii si Relansare Economica - n.r.), vi-l dau pe cel din 2016 si il comparati si veti vedea - este copiat. Culmea, sunt copiate si anumite pasaje pe care deja PSD le-a realizat", a afirmat Ciolacu, intr-o conferinta de presa.



Pe pagina sa de Facebook, Marcel Ciolacu a punctat inclusiv proiectele pe care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

