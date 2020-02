Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu susține ca exista posibilitatea ca partidul sau sa voteze un guvern tehnocrat, daca va fi propus de presedintele Klaus Iohannis, sustinand ca il stimeaza foarte mult pe generalul Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Nationale.

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, luni seara, la TVR 1, daca PSD va vota un guvern condus de Nicolae Ciuca sau de Catalin Predoiu. "Nu stiu, este o discutie pe care o sa o am cu colegii. Acum sa vina cu propunerea sa fie iar un guvern minoritar numai PNL, numai PNL-ul poate sa faca reforme, cum am vazut…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la TVR, ca nu este exclus ca partidul pe care il conduce sa voteze un guvern tehnocrat, daca din acesta nu va face parte niciun ministru de la PNL.

- Marcel Ciolacu a mers impreuna cu mai multi lideri PSD, consultari la Palatul Cotroceni pentru a-i propune presedintelui Klaus Iohannis ca Remus Pricopie sa fie premier. "Am fost invitati astazi de catre presedintele Romaniei, constitutional, sa luam parte la consultari. Din acest moment,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu l-a felicitat pe ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, care a avizat negativ ordonanta de urgenta privind alegerea presedintilor de Consilii Judetene indirect, prin votul consilierilor judeteni. Masura ar fi decimat baronimea PSD. Catalin Predoiu s-a opus, pe motiv ca schimbarea…

- Pe fondul unor grave nemulțumiri legate de abandonarea, timp de 30 de ani, a acestei parți a țarii, ajunsa izolata și saraca, langa statuia lui Cuza are loc, ca in fiecare an, sarbatorirea ”trecerii Milcovului dintr-o sorbire”. Unirea Principatelor Romane va fi celebrata vineri, la Iasi, printr-o serie…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este convins ca in cazul in care actualul Guvern al Romaniei isi va da demisia si va trece si motiunea de cenzura a PSD, Ludovic Orban ”nu va mai fi premier niciodata”, mai ales ca ”toata lumea incearca sa scape de el”. PSD anunta motiune de cenzura daca…

- PSD nu sustine organizarea alegerilor anticipate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat acest demers pe motiv ca ar arunca Romania intr-o criza politica. Marcel Ciolacu: Nu cred ca vor fi alegeri anticipate din mai multe motive. In primul rand, nu exista o criza politica in Romania, in Romania avem…