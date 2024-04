Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Electorala PSD – PNL și-a stabilit sediul in cladirea de pe Kiseleff 57, sediul de langa Arcul de Triumf din Capitala, folosit in urma cu 13 ani de Uniunea Social-Liberala (USL). Conform unor surse citate de Hotnews.ro, sediul a fost inchiriat pana la sfarșitul acestui an, pentru o chirie lunara…

- Cristian Popescu Piedone nu e complet pierdut in caz de eșec, oricum, calitațile sale, precum harnicia, il recomanda mai degraba pentru o primarie de sector, pentru Capitala palaria e prea mare lasa de ințeles candidatul PSD-PNL. ”Sunt absolut sigur ca domnul Piedone, Popescu, va fi un foarte bun primar…

- Nicolae Ciuca, președintele PNL la nivel național, a venit la Timișoara, braț la Braț cu Marcel Ciolacu, liderul PSD, și Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, dar nu a avut nicio discuție cu Alin Nica, incercand sa minimalizeze scandalul izbucnit la PNL Timiș. Pe de alta parte, Nicolae Robu a…

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca il prezinta miercuri pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care are loc la Palatul Parlamentului. Participa la lansare si Gabriela Firea si Sebastian Burduja, coordonatorii campaniei pe Bucuresti.Președintele…

- Liderii PNL și PSD, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, se intalnesc, marți dimineața, cu liderii filialelor din București ale ambelor partide, pentru a le prezenta candidatul unic la funcția de primar general al Capitalei. Candidatul unic, cel pe care l-a decis Coaliția in ședința din 18 martie, ar urma…

- Liderii PSD și PNL din București au fost, in aceasta dimineața, la Guvern, acolo unde au avut discuții separate cu premierul Marcel Ciolacu și liderul PNL, Nicolae Ciuca. La Guvern au avut loc doua ședințe, Marcel Ciolacu fiind cu cei de la PSD, iar Nicolae Ciuca separat cu cei de la PNL. In cursul…

- Partidul National Liberal si Nicolae Ciuca l-au invitat la Bucuresti pe cancelarul austriac „pentru ca acesta sa-si mai bata o data joc de romani”, sustine Uniunea Salvati Romania, intr-un comunicat de presa. Potrivit reprezentantilor USR, „refuzul Austriei pe tema aderarii Romaniei la Schengen, reiterat…

- Liderul PNL a participat, luni, alaturi de premierul Marcel Ciolacu (PSD), la evenimentul dedicat Zilei Internationale de Comemorare a Holocaustului, de la Templul Coral din Bucuresti.”Ceremonia (... ) este un omagiu adus tuturor victimelor Holocaustului, dar si o invitatie la reflectie asupra trecutului…