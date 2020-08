Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii și deputații se vor reuni in plen comun, miercuri, de la ora 13.00, pentru ca premierul Ludovic Orban sa explice daca pot fi organizate in condiții de siguranța alegeri locale pe 27 septembrie, au decis luni conducerile Camerei Deputaților și Senatului.Presedintele interimar al PSD,…

- Ludovic Orban „a transformat guvernul in sediu de partid” Marcel Ciolacu. Foto: Agerpres. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, și primarul general al capitalei, Gabriela Firea, au criticat astazi faptul ca negocierile dintre PNL și USR PLUS privind stabilirea candidaților la alegerile locale…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat marti ca Guvernul este responsabil de organizarea alegerilor locale si i-a solicitat premierului Ludovic Orban sa vina in Parlament si sa spuna daca scrutinul poate fi organizat. "Legal, responsabilii cu organizarea alegerilor sunt cei de la Guvernul…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, il someaza pe premierul Ludovic Orban sa spuna urgent daca se impune amanarea alegerilor in contextul actualelor date epidemiologice. Social-democratul cere totodata și un anunț ferm privind posibilitatea deschiderii școlilor din septembrie. „Ludovic Orban…

- Consilierul pe probleme de jocuri de noroc al Guvernului Orban, Sorin Constantinescu, și-a dat demisia. El și-a anunțat plecarea din Guvern pe Facebook, la cinci luni de la numirea in funcție. „Astazi (joi-n.r.) mi-am incetat activitatea de consilier la Guvernul Romaniei. Multumesc tuturor pentru sprijinul…

- "S-ar putea sa fie un act patriotic depunerea unei motiuni de cenzura. Cu certitudine eu nu voi promova o motiune de cenzura daca ea nu trece", a declarat Ciolacu la Antena 3. Presedintele interimar al PSD nu a exclus posibilitatea ca o motiune de cenzura sa fie depusa inainte de alegerile…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, in vederea incheierii unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale. "Am discutii cu domnul Tariceanu si cu…

- Proiect de lege privind prelungirea mandatelor aleșilor locali. Un proiect de lege privind prelungirea mandatelor aleșilor locali ar urma sa fie finalizat cel tarziu maine, pentru a intra saptamana viitoare in dezbaterea Parlamentului. Inițiativa a aparut dupa ce judecatorii Curții Constituționale au…