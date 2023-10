Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu i-a raspuns, vineri seara, lui Florin Citu care afirma ca institutiile statului ar trebui sa se autosesizeze dupa declaratiile premierului Marcel Ciolacu potrivit carora are un gentleman agreement cu Coca-Cola ca supraimpozitarea privind produsele cu zahar se va intoarce spre…

- Fostul premier Florin Citu afirma ca institutiile statului ar trebui sa se autosesizeze dupa declaratiile premierului Marcel Ciolacu potrivit carora are un gentleman agreement cu Coca-Cola ca supraimpozitarea privind produsele cu zahar se va intoarce spre companie sub forma de ajutor pentru investitii.”Marcel…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, la Ploiesti, referindu-se la problema pensiilor speciale, ca nu a fost primit un raspuns oficial de la Comisia Europeana, dar, din punctul sau de vedere, saptamana aceasta "se cam hotarasc lucrurile"."N-a venit un raspuns oficial, in fiecare zi exista videoconferinte…

- ”Marcel Ciolacu vinovat de abuz in serviciu si trafic de influenta? Intr-o vizita la o companie privata a declarat ca «Am un gentleman agreement cu cei de la Coca-Cola ca toata aceasta supraimpozitare se va intoarce catre companie sub forma de ajutor pentru investitii»”, a aratat Florin Citu, joi, intr-o…

- V. Stoica Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a aflat ieri, la Ploiești, la inaugurarea unei linii de decontaminare fulgi PET de la fabrica de bauturi racoritoare a Coca Cola, o investiție care a fost susținuta și de Guvernul Romaniei, printr-un ajutor de stat in valoare de circa 17 milioane de lei. Practic,…

- Guvernul acorda o atentie sporita protejarii mediului, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a subliniat ca-si doreste cat mai multe investitii verzi multiplicate in economie. Seful Executivului a efectuat, miercuri, o vizita la fabrica Coca Cola din Ploiesti. „Ma bucur sa particip la inaugurarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, la Ploiesti, referindu-se la problema pensiilor speciale, ca nu a fost primit un raspuns oficial de la Comisia Europeana, dar, din punctul sau de vedere, saptamana aceasta "se cam hotarasc lucrurile"."N-a venit un raspuns oficial, in fiecare zi exista videoconferinte…

- Premierul Marcel Ciolacu a povestit in timpul unei vizite la Fabrica Coca Cola din Ploiesti, ca in timpul comunismului, cand vorbeai de Coca Cola te gandeai imediat la un sentiment de libertate. Seful Executivului a spus ca incepand de astazi, are un „gentlemen agreement” cu conducerea Coca Cola Romania,…