Presedintele in exercitiu al Partidului Social Democrat (PSD) nu va mai candida, automat, la functia de presedinte al Romaniei, a declarat, joi, la Botosani, liderul social-democrat, Marcel Ciolacu. El a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca statutul PSD va fi modificat, astfel incat "va fi rupta aceasta paradigma prin care presedintele de partid era automat si candidat pentru functia de presedinte al Romaniei". Marcel Ciolacu sustine ca masura va fi luata "pentru a face o reforma in interiorul PSD". "Noi am venit cu o modificare la statutul PSD pe care o sa o facem in cadrul Congresului, in…