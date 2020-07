Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat marti ca Guvernul este responsabil de organizarea alegerilor locale si i-a solicitat premierului Ludovic Orban sa vina in Parlament si sa spuna daca scrutinul poate fi organizat. "Legal, responsabilii cu organizarea alegerilor sunt cei de la…

- Marcel Ciolacu spune ca responsabili cu organizarea alegerilor sunt cei de la Guvernul Romaniei si il invita pe premierul Ludovic Orban sa clarifice situatia actuala. Liderul social-democrat spune ca situatia provocata de pandemia de coronavirus ii depaseste pe guvernanti.

- ​​Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, au trimis luni premierului Ludovic Orban o scrisoare prin care îi cer sa prezinte un raport, care sa fie dezbatut cu prioritate, cu privire la masurile pe care urmeaza sa le întreprinda…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, anunta ca luni il va invita pe premier in fata Parlamentului si ca este posibil ca si seful Senatului sa trimita o astfel de invitatie, pentru ca Ludovic Orban sa dea informatii legate de posibilitatea organizarii alegerilor locale si despre deschiderea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, il someaza pe premierul Ludovic Orban sa spuna urgent daca se impune amanarea alegerilor in contextul actualelor date epidemiologice. Social democrații cer totodata și un anunț ferm privind posibilitatea deschiderii școlilor din septembrie.

- "Asta este o forma de tergiversare a adoptarii legii. Eu am vorbit cu presedintele Senatului, in care mi-am exprimat foarte clar argumentele care au stat la baza elaborarii proiectului si solicitarea de a fi adoptat cat mai repede in forma care a iesit de la Camera Deputatilor. Camera Deputatilor…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, afirma ca „in numai 6 luni Guvernul Orban a emis cel mai mare numar de OUG-uri vazut vreodata”, recent fiind publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta a Guvernului cu numarul 100, potrivit Agerpres. „La 25 iunie 2019,…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat ca va lua legatura telefonic cu ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pentru a stabili o data la care sa fie audiat in Comisiile de specialitate ale Camerei Superioare a Parlamentului, anuntand ca in caz contrar se va adresa printr-o…