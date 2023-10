Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea romaneasca din Israel se poate baza pe sprijinul Guvernului de la Bucuresti, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Premierul s-a intalnit, marti, in cadrul vizitei efectuata in Israel, cu reprezentanti ai diasporei romane din aceasta tara. ‘O intalnire emotionanta cu diaspora romana din…

- Potrivit Antena 3 CNN, o alerta de bombardament a fost semnalata in Israel, pe aeroportul unde a aterizat premierul roman Marcel Ciolacu in urma cu putin timp. Oamenii din aeroport au fost trimiși la adaposturi. Premierul roman a susținut o declarație de presa alaturi de omologul israelian Benjamnin…

- Marcel Ciolacu vorbește despre discuția sa cu reprezentanții FMI. Premierul s-a aratat convins ca țara noastra va avea a doua creștere economica din Europa. Am creat cadrul general pentru a incepe aceste reforme, iar Fondul, spune Ciolacu, s-a aratat bucuros ca a pornit prin aceste masuri. „Sa nu…

- „De cand am preluat eu partidul nu am avut astfel de cazuri. Sper sa fie printre ultimele… Nimeni care are o problema penala nu va mai candida din partea PSD”, a spus premierul Ciolacu la Antena 3. ”Eu n-am vazut in viața mea atația bani la un loc!(… )E o fapta pe care eu nu credeam ca o s-o mai vad…

- ”Avem, astazi, forma finala a masurilor fiscal-bugetare, dupa consultarile cu toti partenerii sociali – sindicate, patronate, ONG-uri, dar si cu administratia locala. O buna parte dintre propunerile lor se regasesc in acest proiect. Acesta este actul pe care am decis sa imi asum raspunderea in Parlament!…

- Intr-un interviu acordat prestigioasei publicații Financial Times , premierul Marcel Ciolacu a susținut ca deficitul bugetar marit al Romaniei este rezultatul eforturilor Bucurestiului de a ajuta Ucraina. El spune ca Romania are „nevoie de o exceptie de la regulile fiscale”, potrivit Realitatea PLUS.…

- Tanase Stamule: Ciolacu vrea sa alunge oamenii saraci din centrele marilor orașelor ale Romaniei In urma recomandarilor venite de la consilierii comuniști, premierul Marcel Ciolacu și-a propus sa mute romanii saraci care locuiesc in centrele marilor orașe din Romania. Premierul, la recomandarea…

- ”Sunt foarte multe provocari. Cred ca un astfel de mandat de mult timp nu a preluat un prim-ministru”, a afirmat, joi seara, Marcel Ciolacu, la Romania TV, vorbind despre inceputurile mandatului sau. Premierul a facut referire la fondurile europene. ”Este ultimul tren al Romaniei pentru a se dezvolta,…