Ciolacu nu se mulţumeşte cu amenda:”Să zboare” Președintele PSD Marcel Ciolacu susține ca este momentul ca președintele Klaus Iohannis sa anunțe urgent un plan de reducere etapizata a restricțiilor și ca demnitarii care au sfidat regulile impuse cetațenilor obișnuiți ar trebui „sa zboare din funcție”. Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca nu exista „teroriști”, „saraci” sau „asasini”, ci doar romani disperați, unii ca mor de foame, alții ca sunt extenuați dupa un an de zile de lupta cu pandemia. Social-democratul spune ca aceștia sunt revoltați de aroganța, lipsa de transparența, deciziile contradictorii și neaplicarea egala a legii și… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

