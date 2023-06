Stiri pe aceeasi tema

- „Salut anunțul Comisiei Europene privind aprobarea cererii de plata nr. 2 din PNRR. In urma eforturilor ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene din ultima saptamana am reușit sa reducem suma reținuta din aceasta tranșa de la 150 de milioane, la doar 50 de milioane de euro.Insa, așa cum am…

- Comisia Europeana a aprobat marți, 27 iunie, plata parțiala a banilor pentru cererea de plata cu numarul II a Romaniei din PNRR, din cauza ca nu au fost indeplinite doua jaloane din zona de energie.Pentru ca Bruxelles-ul sa aprobe cererea de plata numarul doi, Romania a avut de indeplinit 49 de jaloane.…

- Noul premier Marcel Ciolacu a promis, inca de la preluarea mandatului, ca va purta negocieri cu producatorii, procesatorii și vanzatorii pentru a scadea prețul alimentelor.Inițial, Ciolacu a mizat pe buna credința a marilor hypermarketuri, aici fiind prețul final. Premierul a crezut ca marile magazine…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis, marti, ca Romania a finalizat o noua etapa a dialogului cu Comisia Europeana privind plata celei de-a doua transe de plata din PNRR, in valoare totala neta de 2,81 miliarde euro. Doua dintre jaloane sunt considerate neindeplinite, iar…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut ministrilor sa vina la sedinta de guvern de miercuri cu masurile de reducere a cheltuielilor necesare acoperirii golului de 20 de miliarde de lei din buget. La orizont se prefigureaza astfel masuri de austeritate, intrucat Romania trebuie, de asemenea, sa diminueze…

- Șefa Parchetulul European, Laura Codruța Kovesi, a catalogat proiectul de lege votat miercuri, 29 martie, in Senat care dezincrimineaza abuzul in serviciul sub pragul de 250.000 de lei, ca fiind „intenția de a dezincrimina parțial infracțiunea de abuz in funcție” și a spus ca instituția pe care o conduce…