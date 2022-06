Ciolacu: Nu e nicio problemă să organizăm referendumul „Fără penali în funcții publice” Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca susține introducerea pe ordinea de zi a inițiativei „Fara penali in funcții publice” la Senat, care este for legislativ decizional in acest caz. El spune ca daca inițiativa trece de Parlament, Guvernul este obligat ca in 30 de zile sa organizeze referendumul pe aceasta tema. „A fost o solicitare, inițiativa «Fara penali in funcții publice», chiar eram președinte al Camerei in legislatura trecuta, a trecut de Camera Deputaților, inițiativa fiind in momentul acesta la Senat. In momentul in care se va da votul din Senat, Guvernul este obligat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

