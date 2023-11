Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Guvernul si-a schimbat ”vreo zece prim-ministri in zece ani”. ”Nici nu vreau sa intru in detalii cati ministri au fost pana acum pe fiecare minister in parte, dar cu adevarat, adevarata stabilitate a venit de la administratiile locale, pentru ca dumneavoastra aveti…

- Ministerul Finanțelor a dat joi aviz condiționat pe proiectul legii pensiilor, potrivit documentului consultat de G4Media. Proiectul este marul discordiei intre PSD și PNL, liberalii avertizand prin vocea lui Nicolae Ciuca ca e nevoie de ”clarificari”. In aviz, ministrul Marcel Boloș (PNL) a avertizat…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit marți cu o delegație Deutsche Bank AG, condusa de directorul general responsabil de management regional in Europa Centrala și de Est. Șeful Executivului spune ca a discutat despre proiectele prioritare pentru Romania și ca Guvernul vrea sa atraga investiții in sectorul…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre posibila alianta electorala cu PNL.”Nu stiu, vom vedea. In acest moment, este o coalitie decisa la un moment dat de Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca si cred ca am aratat ca suntem doi oameni responsabili si nu e o coalitie nici pentru PSD, nici pentru PNL. Nu…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca va cere ministrilor Agriculturii si Economiei un ordin comun ca pe o perioada de 30 de zile sa se prelungeasca interdictia importului de cereale ucrainene, el aratand ca asteapta de la premierul Ucrainei o propunere de licentiere, dupa ce Comisia Europeana…

- Liberalii au intrat, luni dimineața, in ședința de urgența in timp ce in Coaliție mocnește un nou scandal pe tema masurilor fiscale. Membrii partidelor se plang ca, deși mai sunt cateva ore și incepe noua sesiune, inca nu știu cum va arata proiectul pe care Guvernul din care fac parte trebuie sa iși…