Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca noua rectificare bugetara propusa de Cabinetul Orban "probeaza" ca banii tarii sunt, in prezent, "pe mana Clanului Camatarilor liberali", deoarece sunt prevazute "taieri masive" de la investitii si fonduri europene, insa "se gaseste" un miliard de euro pentru primariile PNL si pentru "pusculita electorala" a premierului - Fondul de rezerva al Guvernului. "Noua rectificare bugetara a Guvernului Orban probeaza ca banii tarii sunt azi pe mana Clanului Camatarilor liberali! Se confirma ceea ce am spus in decembrie anul trecut, cand PNL si-a angajat raspunderea…