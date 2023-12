Stiri pe aceeasi tema

- Marile companii din domeniul tehnologiei informatiei, care vor sa-si extinda afacerile in Europa de Est, vor gasi in Romania oportunitati excelente, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu la intalnirea pe care avut-o marti cu reprezentantii companiei Google, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza…

- Marile companii din domeniul tehnologiei informatiei care vor sa si extinda afacerile in Europa de Est vor gasi in Romania oportunitati excelente, a afirmat prim ministrul Marcel Ciolacu la intalnirea pe care avut o cu reprezentantii companiei Google, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat marți cu conducerea companiei Google discutat despre oportunitatea unor investiții majore in centre de date și servicii de cloud pentru infrastructura informatica a statului roman.Marile companii din domeniul tehnologiei informației care vor sa-și extinda afacerile…

- „M-am intalnit astazi cu conducerea marii companii tehnologice Google și am discutat despre oportunitatea unor investiții majore in centre de date și servicii de cloud pentru infrastructura informatica a statului roman. Avem la dispoziție miliarde de euro din fonduri europene pentru creșterea accesului…

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA. „Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si…

- "Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si aveti deja o familie in Statele Unite si sunt ferm convins ca va este foarte greu sa reveniti in acest moment in Romania. In schimb, putem dezvolta lucruri impreuna", a aratat el.Marcel Ciolacu a spus ca…

- COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Misiunea celor 22 de companii americane de top arata cat este de puternica colaborarea noastra și interesul sporit al investitorilor SUA de a transfera expertiza și tehnologii de ultima generație in Romania Prioritatea Guvernului este sa garanteze, in…

- Romania si Ucraina vor avea ''o abordare noua'' pentru a preveni atacurile rusesti asupra infrastructurii strategice a Ucrainei, la frontiera cu Romania, a spus, miercuri, la Kiev, premierul roman Marcel Ciolacu, informeaza Agerpres. Acesta a subliniat ca, pana in acest moment, "nu exista idicii ca…