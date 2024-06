Investitorii anticipează o ascensiune a atractivităţii României S-a facut un studiu! Șapte din zece investitori anticipeaza o ascensiune a atractivitatii Romaniei ca destinatie de investitii in urmatorii trei ani, arata un studiu EY, transmite Agerpres . „Romania isi mentine ferm pozitia rezilienta de piata, in pofida unui declin al investitiilor straine directe de 13% in 2023, captand increderea investitorilor care inca intrevad potentialul acesteia”, se arata in studiul de atractivitate EY Romania, efectuat in prima parte a anului 2024. Sursa citata precizeaza ca anul 2023 a fost marcat de schimbari nuantate si de o evolutie dinamica a investitiilor straine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

