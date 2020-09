Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider al PSD, si-a exprimat, vineri, solidaritatea fata de poporul american in ziua in care este cinstita memoria celor care si-au pierdut viata in atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. "Vreau sa imi exprim solidaritatea fata de poporul american…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, solicita Guvernului, sa dea in regim de urgența toate avizele necesare astfel incat cel mai mare spital mobil din Romania pentru tratarea pacienților COVID-19 sa poata primi bolnavi. „Noi cu sanatatea oamenilor, liberalii cu tunurile pana la capat! Astazi, la Iași,…

- Marcel Ciolacu a declarat sambata dupa congresul partidului ca vrea ca PSD sa ramana cel mai mare partid din Romania, dupa alegerile locale. „Obiectivul principal la alegerile locale este sa avem cei mai mulți aleși, cum avem și acum. Cu alte cuvinte, sa ramanem, in continuare, cel mai mare partid politic…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, susține ca motivul dizolvarii organizatiei PSD Ilfov ar fi ca "nu mai performeaza", el spunând ca nu vrea "sa intre în speculații" privind legaturile acestei filiale cu lumea interlopa. Rise Project a scris ca organizația…

- Romania a stat doua luni in stare de urgența, pana pe 15 mai, de cand Guvernul a instaurat starea de alerta, din cauza coronavirusului. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca, dupa evoluția din ultimele saptamani, cand numarul de cazuri de coronavirus a explodat, o reinstaurare…

- Președintele PSD vine cu o declarație de ziua SUA, in care vorbește despre valorile democrației, culmea, in Romania, unde bolnavii asimptomatici de coronavirus au fost internați ilegal vreme de patru trei luni, dupa cum a decis CCR. Democratia, drepturile omului sau statul de drept sunt pilonii de…

- Acting national leader of the Social Democratic Party (PSD) Marcel Ciolacu said on Tuesday that he endorses taxation of large fortunes, not of labour. "I am for the taxation of large fortunes, not of labour! I hope it is clear for those in the National Liberal Party (PNL) who are trying to divert…

- Fostul ministrul al Finantelor, Eugen Teodorovici, a lansat un atac dur la adresa conducerii partidului din care face parte. Social-democratul il critica pe președintele interimar PSD Marcel Ciolacu și considera ca este nevoie de o reforma a gruparii politice. „Clasa politica din Romania se va reforma…