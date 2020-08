Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca motiunea de cenzura va trece si ca la votul asupra acestui document se vor cerne "faptele de declaratiile politice". "La aceasta oras va spun cu siguranta ca motiunea trece. Intr-adevar, sunt presiuni foarte mari. Ma suna si la ora asta (...) ne facem socotelile,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat ca social-democratii vor propune un candidat pentru functia de prim-ministru, in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va trece in Parlament. Aceasta propunere este un tehnocrat, fost membru PSD, “finantist”, informeaza…

- Președintele interimar al PSD, a facut precizari despre propunerea partidului sau pentru funcția de premier al Romaniei, daca va trece moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. ”Vom merge cu o propunere de prim-ministru la Cotroceni. Avem o propunere de tehnocrat și o vom prezenta și cu un program…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care partidul o va depune luni in Parlament se va intitula „Guvernul PNL de la pandemie la pandemita generalizata, belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor”. Documentul cuprinde 24 de pagini,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament impotriva Guvernului Orban, va trece cu peste 250 de voturi.”Motiunea de cenzura va trece. Este alb si negru, nu mai este gri. Daca ati fi fost in Parlament astazi, toti liderii politici,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va depune in luna august motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Liderul PSD sustine ca s-au strans deja 202 semnaturi pentru introducerea motiunii, scrie News.ro.Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a precizat ca Guvernul liberal…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca in momentul in care PSD va depune motiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban, partidul sau va avea o alternativa la guvernare, dar a evitat sa spuna cine va fi propunerea de premier. Intrebat, marti, intr-o emisiune a TVR daca…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat o ancheta de amploare a DNA in interiorul partidului, potrivit Antena 3. Liderul social-democraților a anunțat, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Constanța cu liderii PSD, ca Direcția Naționala Anticorupție a cerut documente de la partid legate de datoriile…