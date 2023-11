Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, luni, ca in sedinta coalitiei de guvernare au fost clarificate toate elementele legate de sustenabilitatea finantarii masurilor cuprinse in noua lege a pensiilor si au fost stabilite liniile importante pe care se va intocmi proiectul bugetului pe 2024. „In…

- Marcel Ciolacu a precizat ca revine in Parlament cu un pachet legislativ care are 3 paliere:- reforma administrativa cu componente centrale și locale- masurile de combatere a evaziunii fiscale, estimata la 10% din PIB- ajustarile fiscale CIOLACU: Nu sunt de acord cu TVA mai mare de 19% "Am anunțat ca…