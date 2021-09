Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat cum se va pozitiona partidul sau, daca presedintele Iohannis va propune refacerea USL, Marcel Ciolacu a raspuns: "Nu merge! Cum ma vedeti pe mine sa stau cu Citu la masa? Au luat o hotarare, PNL, ca nu se aliaza cu PSD. Pai, te-a intrebat cineva? Ti-am zis eu ca ma aliez cu tine? Ce alianta,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a exclus, miercuri, posibilitatea unei aliante cu PNL si a refacerii USL, sustinand ca singura solutie de iesire din criza sunt alegerile anticipate. Intrebat cum se va pozitiona partidul sau, daca presedintele Iohannis va propune refacerea USL, Marcel Ciolacu a raspuns:…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut o gluma, vineri, la congresul UDMR de la Sângeorgiu de Mures, unde a fost invitat sa susțina un discurs. Ciolacu a spus ca a fost întrebat ce parere are despre placutele bilingve si a raspuns ca PSD “a rezistat” cu placuta suedeza, astfel…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca intenția lui Liviu Dragnea, de a-și face un nou partid, vine din „frustrare”. „Ar fi al treilea președinte PSD care și-ar face partid ca și Mircea Geoana și-a facut un partid și Victor Ponta. Daca doi n-au reușit, incearca și al treilea, poate reușește.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu le transmite celor de la USR PLUS sa termine cu baletul și sa semneze.demisiile.Liderul social democratilor mai spune ca PSD va depune moțiunea de cenzura cand...

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, dupa ședința Comitetului Politic Național al PSD, ca liderii partidului au decis sa depuna o moțiune de cenzura doar atunci cand vor avea voturile necesare. Ciolacu a precizat ca acum opoziția are 204 voturi, din cele 234 necesare pentru demiterea guvernului.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca Romania este „un stat vulnerabil” in acest moment si ii cere presedintelui Iohannis, pe care il numeste „autorul moral al acestei situatii”, sa intervina si „sa puna capat”. Liderul social-democrat acuza ca premierul Citu nu are autoritate in fata ministrilor,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sambata ca alegerile de la PNL Timis sunt un „simulacru”, „imaginea perfecta” a acestui partid, care a lasat Romania neguvernata, „doar pentru a-si cara ei pumni in cap in disputele lor interne”. „Voi sunteti urmasii Bratienilor?! Niste circari si martafoi…