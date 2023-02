Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat ca a fost informat de ministrul Budai despre faptul ca urmeaza sa vina un raport al Bancii Mondiale referitor la pensiile speciale, precizand ca așteapta o informare cu privire la acest proiect de lege din partea Guvernului.

- Marcel Ciolacu, despre varianta numirii sale ca premier in toamna: ”Exclus, altfel nu mai facem rotativa. Nu suntem la talcioc” Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost intrebat, luni, daca rotativa ar putea fi amanata in toamna. ”Nu suntem la talcioc și nu facem nici tocmeala” a raspuns acesta. Ciolacu…

- Marcel Ciolacu a precizat ca ministrul Muncii Marius Budai a informat, in sedinta de luni a conducerii PSD, cu privire la faptul ca urmeaza sa vina un raport al Bancii Mondiale privind pensiile speciale si a adaugat ca asteapta o informare din partea Guvernului cu privire la acest proiect de lege, deoarece…

- Social-democrații sunt ingrijorați ca Banca Mondiala a cerut ca pensiile militarilor și polițiștilor sa fie calculate dupa o formula de calcul care prevede 45% din ultimele 12 luni sau 65% din venitul mediu din intreaga cariera. Rotativa guvernamentala s-ar putea sa nu mai aiba loc in luna mai, susțin…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca a avut o discuție cu ministrul Muncii, Marius Budai, pe tema pensiilor speciale, precizand ca așteapta raportul din partea Guvernului cu toate informațiile pe care le-a primit de la Banca Mondiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina oprește rotativa de la București. Acesta este cel mai recent scenariu pe scena politica din Romania, in ciuda declarațiilor facute aseara de liderul social-democrat, Marcel Ciolacu. Surse politice din coaliția de guvernare citate de stiri pe surse afirma situația din Ucraina ar putea da peste…

- „In primul si in primul rand, dupa cum bine stiti, sunt presedintele Camerei, nu prim-ministrul. Din mai, puteti sa ma intrebati direct si de atributiile prim-ministrului. In al doilea rand, cred ca cel mai usor in politica atunci cand faci greseli este sa vii in fata romanilor si sa recunosti aceste…

- Marcel Ciolacu a declarat ca, in cazul in care nu va putea fi scos sau inlocuit acel plafon pentru pensii de 9,4- din PIB prevazut in PNRR, atunci majorarea pensiilor care va avea loc 1 ianuarie 2023 va fi si ultima. Liderul PSD a adaugat ca Nicolas Schmit, comisarul european responsabil pentru locuri…