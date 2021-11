Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca accepta propunerea de premier, pe care liderul liberalilor, Florin Citu a declarat ca i-ar fi transmis-o presedintelui PSD, aceea ca seful Executivului PNL-PSD-UDMR sa fie deputatul PSD Alexandru Rafila.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a comentat astazi declarațiile lui Florin Cițu potrivit carora ar fi refuzat ca propunerea PNL de a-l numi pe social-democratul Alexandru Rafila premier: ”Il anunț ca nu am refuzat, deci Rafila e propunerea de premier”.

- Alexandru Rafila ar putea fi noul premier al Romaniei. Anunțul a fost facut, joi dimineața, de liderul PSD, Marcel Ciolacu, insa declarațiile sale par ironice la adresa PNL. Intr-o declarație de presa susținuta, joi dimineața, la sediul PSD, Marcel Ciolacu a afirmat ca social democrații sunt de acord…

- Dupa ce miercuri au anulat negocierile cu PSD și UDMR în vederea formarii guvernului, liberalii se vor reuni joi, începând cu ora 14, într-o noua ședința a Biroului Executiv pentru a discuta despre deblocarea situației legate de desemnarea premierului. Discuțiile în regim…

- PNL și PSD continua negocierile pentru a forma un nou guvern dupa ce au stabilit ca rotativa premierilor ar putea rezolva problemele dintre cele doua partide. Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat miercuri ca, in discutiile cu liderii PSD si UDMR, i-a propus lui Marcel Ciolacu numele deputatului…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat miercuri ca problema in negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare este ca atat PNL, cat si PSD doresc sa dea primul propunerea de premier si a sustinut ca va fi gasita o solutie. “Discutia pe care am avut-o cu cei de la PSD a fost una simpla. Suntem…

- Președintele Partidului Național Liberal, Florin Cițu, a declarat miercuri seara, 17 noiembrie, ca Dan Vilceanu nu a fost o propunere de premier avansata in negocierile dintre partide, dar a menționat ca i-a propus totuși presedintelui PSD numele lui Alexandru Rafila, insa Marcel Ciolacu „nu a fost…

- Surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca in PNL exista in continuare intenția de a gasi o varianta de guvernare cu noii parteneri care l-ar putea impune pe Florin Cițu premier. Mai mult, in ședința de marți seara, liderul UDMR nu s-ar fi opus acestui scenariu, susținand ca e normal ca liberalii…