”Romania si-a asumat un rol de maxima importanta in asigurarea tranzitului de cereale ucrainene catre pietele internationale, astfel incat mai mult de 60% din totalul acestor exporturi au fost realizate prin coridoarele de transport din tara noastra. In perioada urmatoare este vizata o crestere a capacitatii de transport, cu sprijinul direct al partenerilor internationali si ai Uniunii Europene”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu sambata, intr-o o interventie in format online la Summit-ul international de la Kiev privind securitatea alimentara mondiala”, se arata intr-un comunicat al Guvernului. …