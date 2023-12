Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce i-a bagat in faliment pe fermierii și procesatorii romani, Guvernul vrea sa interzica marilor retaileri importurile de zahar și faina din Ucraina. Pentru ca, nu-i așa, nu este nicio graba, proiectul abia acum a fost elaborat de Ministerul Agriculturii, urmand ca acesta sa fie aprobat intr-o…

- Marile companii din domeniul tehnologiei informatiei, care vor sa-si extinda afacerile in Europa de Est, vor gasi in Romania oportunitati excelente, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu la intalnirea pe care avut-o marti cu reprezentantii companiei Google, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza…

- Guvernul slovac a decis miercuri, 29 noiembrie, sa prelungeasca interdicția privind importurile de produse agricole din Ucraina și sa inaspreasca regulile de tranzit. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la Novinky.cz. Pe linga griu, porumb, semințe de rapița și semințe de floarea-soarelui,…

- Conducerea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti ( ASSMB ) si managerii celor 19 unitati administrate prin aceasta cer Executivului, premierului Marcel Ciolacu, ministrilor Sanatatii si Finantelor, Alexandru Rafila si Marcel Bolos, modificarea OUG nr. 90/2023 privind reducerea…

- Cum amesteci ingredientele folosite la prajituriIngredientele se amesteca in aceasta ordine:- zahar + unt- ingrediente uscate- abia apoi adauga ingredientele lichide.Zaharul și untul ar trebui aproape intotdeauna sa fie amestecate impreuna inainte de a adauga altceva. Ingredientele uscate trebuie combinate…

- Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta privind instituirea unui mecanism de consultare si reactie coordonata in contextul implementarii sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole. Ministrul Agriculturii Florin Barbu a explicat ca importurile de grau, porumb,…

- In sedinta Guvernului din data de 12 octombrie 2023 a fost adoptata ordonanta de urgenta privind instituirea unui mecanism de consultare si reactie coordonata in contextul implementarii sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole.In sedinta Guvernului din data de…

- Executivul a adoptat joi ordonanța de urgența privind instituirea unui mecanism de consultare si reactie coordonata in contextul implementarii sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole.„Prin acest act normativ se stabilesc masuri temporare de instituire a unui…