Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca, daca ar fi sa se dea crezare anuntului presedintelui Klaus Iohannis dupa Consiliul European de la Bruxelles, conform caruia Romania va beneficia de aproape 80 de miliarde de euro pentru proiecte europene, Guvernul PNL "trebuie" sa dubleze…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul PNL nu mai are nicio scuza si trebuie sa dubleze alocatiile pentru copii si sa majoreze pensiile cu 40%, in contextul anuntului presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca Romania a obtinut fonduri in valoare de 79,9 miliarde de euro, dupa…

- „Daca ar fi sa dam crezare anuntului triumfalist al presedintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul PNL trebuie sa dubleze alocatiile si sa creasca pensiile cu 40%. Nu mai are nicio scuza! Faceti investitiile din bani europeni si cresteti puterea de cumparare a romanilor!”, a scris Marcel Ciolacu marti…

- „Daca ar fi sa dam crezare anuntului triumfalist al presedintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul PNL trebuie sa dubleze alocatiile si sa creasca pensiile cu 40%. Nu mai are nicio scuza! Faceti investitiile din bani europeni si cresteti puterea de cumparare a romanilor!”, a scris Marcel Ciolacu marti…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca, daca ar fi sa se dea crezare anuntului ''triumfalist'' al presedintelui Klaus Iohannis dupa Consiliul European de la Bruxelles, Guvernul PNL "trebuie" sa dubleze alocatiile pentru copii si sa creasca pensiile cu 40%.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, amenința din nou Guvernul cu moțiunea de cenzura și are "un singur mesaj" pentru Klaus Iohannis și Ludovic Orban: "Nu dublați alocațiile, va maturam guvernarea".

- Liderul interimar al PSD ameninta Guvernul cu motiune de cenzura, dupa decizia Curtii Constitutionale, care obliga Executivul sa dubleze alocatiile pentru copii. "Am un singur mesaj pentru Iohannis și Orban: nu dublați alocațiile, va maturam guvernarea! Sunteți un pericol pentru viitorul țarii. Președintele…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la sediul central al partidului, dupa noile atacuri ale președintelui Klaus Iohannis la adresa social-democraților, ca Iohannis nu se mai comporta ca un șef de stat ci ca șeful PNL, ca prin criticile aduse CCR și Parlamentului „slabește democrația…