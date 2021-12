Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, 20 decembrie ca este nevoie ca proiectul privind certificatul verde COVID 19 sa fie adoptat pana la sfarsitul anului. "Astazi o sa avem o discutie si pe certificat si pe modul in care va fi inaintat in Parlament. ... Cred ca este nevoie ca acest proiect…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca in cadrul intalnirii coalitiei se va discuta despre proiectul certificatului verde, si modul in care va fi inaintat in Parlament, el precizand ca este nevoie ca aceasta lege sa fie adoptata pana la finalul anului. Marcel Ciolacu a afirmat…

- ​Liderii PNL, PSD și UDMR s-au întâlnit luni dupa-amiaza, într-o noua ședința a Coaliției. Pe ordinea de zi discuțiilor se afla proiectul de lege al PSD privind certificatul COVID. La întâlnirea de la Parlament, liderii PNL, PSD și UDMR au intrat cu variante proprii referitoare…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, afirma ca introducerea certificatului verde COVID este ,,prioritara” pentru coaliția de guvernare, subliniind ca o propunere in acest sens va ,,trece prin Parlament” pana la finalul anului. Ciolacu arata ca in prezent se discuta doua variante:…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca introducerea certificatului verde COVID este "prioritara" pentru coalitia de guvernare, subliniind ca o propunere in acest sens va "trece prin Parlament" pana la finalul anului.

- Liderii PSD-PNL-UDMR urmeaza sa decida în cursul acestei saptamâni ce reguli vor impune pentru ca certificatul COVID sa fie introdus la locul de munca în România. Social democrații au lucrat deja la o varianta proprie pe care vor sa o prezinte partenerilor de Coaliție. Potrivit…

- Reprezentanții AUR propun „schimbarea paradigmei in contextul epidemiei de coronavirus”, respectiv testarea gratuita a celor care nu au fost vaccinați sau nu au trecut prin boala. Printr-un comunicat de presa transmis marți, Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) susține eliminarea certificatului verde…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, dupa ședința de la Parlament, va merge impreuna cu colegii lui sa se vaccineze cu doza a treia de vaccin anti-Covid. Dupa acest vot, eu și colegii care nu am facut doza 3, vom merge sa o facem, a spus el presei. Ciolacu a facut aceste declarații…