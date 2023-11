Stiri pe aceeasi tema

- Aflat miercuri, la Buzau, șeful Guvernului a facut referire la recenta reușita a selecționatei tricolore de fotbal. Dupa ce naționala Romaniei s-a calificat la Campionatul European 2024, premierul considera ca a venit momentul ca statul și, implicit, Guvernul roman sa „se implice direct in finanțarea…

- „Echipa Romaniei a reușit sa invinga aseara pe Arena Naționala și sa se situeze pe primul loc in grupa.Cred ca a venit momentul sa ne asumam ca și statul roman, ca și Guvernul Romaniei sa se implice direct in finanțarea Academiilor de fotbal.Daca actuala Naționala ne-a redeschis o speranța in ceea ce…

- Premierul Marcel Ciolacu, care a participat marți pe Arena Nationala la ultimul meci al echipei nationale de fotbal in campania de calificare la Euro 2024, a declarat, miercuri, ca a venit momentul ca statul roman sa se implice in finantarea academiilor de fotbal, informeaza News.ro.”Al doilea lucru…

- ”Al doilea lucru important il stim cu totii, moment de bucurie: echipa Romaniei a reusit sa invinga si aseara pe Arena Nationala si sa se situeze pe primul loc in grupa”, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Buzau, Marcel Ciolacu. Acesta crede ca statul trebuie sa se implice in finantarea…

- Dupa ce Romania a invins Elveția și s-a calificat pe primul loc in grupa la Campionatul European de Fotbal - Euro 2024, premierul Marcel Ciolacu a spus ca este momentul ca și Guvernul se implice direct in finanțarea Academiilor de fotbal.

- "A venit momentul sa ne asumam ca și stat roman, ca și guvernul Romaniei sa se implice direct in finanțarea academiilor de fotbal”, spune premierul Marcel Ciolacu, dupa ce naționala Romaniei s-a calificat la Campionatul European 2024.

- Dupa Romania - Elveția 1-0, ultimul din preliminariile EURO 2024, Ilie Dumitrescu și Florin Prunea l-au laudat pe portarul Horațiu Moldovan (25 de ani). Turneul final din Germania va avea loc intre 14 iunie și 14 iulieRomania va fi in urna a doua Goalkeeper-ul Rapidului a fost cel mai bun „tricolor”,…

- Premierul Marcel Ciolacu a vizitat echipa naționala de fotbal in cantonamentul de la Mogoșoaia, inainte de ultima partida din preliminariile pentru Euro 2024, cea impotriva Elveției. Romania este deja calificata la turneul final din Germania, dupa victoria de sambata seara impotriva Israelului.…