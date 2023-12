Ciolacu: ”După 13 ani, în sfârșit România va intra în Schengen” Premierul Marcel Ciolacu a publicat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj prin care anunța ca exista un acord politic referitor la aderarea Romaniei la Schengen pe cale aeriana și maritima. ”Dupa 13 ani, in sfarșit Romania va intra in Schengen! Avem acord politic in aceasta privința!Din martie anul viitor, romanii vor beneficia de avantajele spațiului Schengen pe cale aeriana și maritima. Implicit, Portul Constanța iși va crește exponențial importanța. De asemenea, sunt convins ca in 2024 vom inchide negocierile și pentru frontiera terestra.La acest proiect național s-a muncit extrem de mult. Le… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

