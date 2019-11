Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, in noaptea de marti spre miercuri, ca Eugen Teodorovici nu a fost fortat sa-si dea demisia din functia de presedinte executiv al partidului, intrucat aceasta nu a mai fost valida in momentul in care toti membrii Biroul Permanent National si-au depus demisiile.



"Fiecare are o decizie, noi am respectat statutul ad litteram. In momentul in care tot Biroul Permanent National si-a depus demisia, atunci conducerea este dizolvata si implicit si functia dansului nu mai era valida. Nu a fost fortat (sa demisioneze - n.r.)", a precizat…