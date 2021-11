Ciolacu, despre alianța cu PNL: Nu avem altă soluție politică / Cum se vor împărți portofoliile Președintele PSD a spus ca singura soluție politica este realizarea unei alianțe cu Partidul Național Liberal. Liderul PSD spune ca iși asuma acest proiect și ca a fost depașit momentul in care „am facut socotelile de sondaje, de procente, de poziționari”. „Ieri, ca și reprezentat al PSD, am avut prima intalnire cu domnul Cițu, președintele PNL. Sunt ferm convins, din acest moment, atat eu, cat și colegul meu domnul Cițu vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte prioritați, al celor care vor incerca sa ne demonstreze ca direcția in care am plecat nu e cea corecta. Fiecare dintre noi știm… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu,a declarat vineri ca solutia politica a unei guvernari care sa includa si PNL si PSD este "singura" in acest moment de rascruce pentru Romania. Liderul social-democratilor,...

- „Un guvern cu PNL este cea mai buna soluție in acest moment”, declara Marcel Ciolacu. Despre declarația lui Florin Cițu, potrivit caruia „nu putem spune ca totul este roz intre PNL și PSD, dar suntem responsabili”, Ciolacu spune: „continuam intalnirile și poate vom ajunge la prioritați”. „Am avut prima…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la un eveniment al IMM-urilor, la care a fost prezent si liderul PNL Florin Citu, ca doreste sa ii asigure pe toti de buna sa credinta si a presedintelui PNL, aratand ca formula de guvernare PNL-PSD este ”singura solutie politica”, iar el isi asuma…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, in cadrul unui eveniment dedicat IMM-urilor, ca singura soluție politica este realizarea unei alianțe cu Partidul Național Liberal. Liderul PSD spune ca iși asuma acest proiect și ca a fost depașit momentul in care „am facut socotelile de sondaje,…

- Președintele PNL Sector 4, deputatul Pavel Popescu, a declarat joi, la Antena 3, ca o guvernare cu PSD este „nefireasca in totalitate”, dupa ce liberalii au negociat cu social-democrații formarea unui nou Guvern. „Alianța cu PSD nu e una fireasca, e nefireasca in totalitate, e nefireasca si…

- Ciolacu a amintit ca, in guvernarea Cițu au avut loc 12 tragedii in spitale, zeci de oameni murind din cauza incompetenței autoritaților. ”Cred ca premierul are amenzie. Faptul ca eu vorbesc primul inseamna ca PSD a caștigat alegerile.Stanga a fost trimisa in opoziție de președintele Iohannis, incalcand…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut ca „voturile PSD-ului nu sunt nici de vanzare si nici nu o sa se incline in fata unui santaj, indiferent in fata carei personalitati politice sau ce functie politica trecatoare are cineva in statul roman”. El a explicat ca PSD a asteptat decizia CCR pentru…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, social – democrații ar obține cat liberalii și Alianța USR – PLUS, la un loc. Conform unui sondaj Avangarde prezentat, luni, de liderul PSD, Marcel Ciolacu, in ședința Consiliului Politic Național și a Grupurilor Parlamentare PSD, de la Neptun, la capitolul…