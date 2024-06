Stiri pe aceeasi tema

- Mesele regulate pe parcursul zilei sunt o problema pentru mulți dintre noi din cauza programului de lucru incarcat. The post SFATURI UTILE Importanța meselor regulate pe parcursul zilei first appeared on Informatia Zilei .

- Practicarea mindfulness-ului in familie poate fi o modalitate minunata de a crea conexiuni mai profunde și de a dezvolta abilitați importante pentru o viața echilibrata și fericita. Iata cateva sfaturi utile pentru parinți pentru a incepe aceasta calatorie de descoperire a mindfulness-ului alaturi de…

- Conținut oferit de: Partener extern. Amenajarea unei bucatarii in stil modern este mai mult decat o simpla renovare. Este mai degraba o oportunitate de a crea un spațiu funcțional, estetic și inspirat de tendințele contemporane. O bucatarie moderna imbina elemente de design minimalist, culori și finisaje…

- Livingul este spațiul in care petrecem o buna parte din timpul liber de acasa, fie ca o facem pentru a ne relaxa sau pentru a socializa cu prietenii și familia. Decorarea sa merita toata atenția, fiecare mic detaliu avand o importanța mare, de la alegerea pieselor de mobilier, pana la alegerea accesoriilor…

- Trekking-ul, o forma de explorare activa a frumuseților naturii, este o activitate care ofera pasionaților șansa de a experimenta aventura și de a se conecta profund cu mediul inconjurator. In esența, aceasta este mai mult decat o simpla plimbare, reprezinta o adevarata calatorie pe trasee variate,…

- Pantofi scarțaitori: 4 sfaturi utile pentru a nu mai face zgomot in timpul mersului Continue reading Pantofi scarțaitori: 4 sfaturi utile pentru a nu mai face zgomot in timpul mersului at Tabu.

- Daca ești genul de persoana care primește zilnic o mulțime de mesaje in casura de e-mail și iți este greu sa le ții sub control, nu ești singurul. Dar exista modalitați prin care poți sa-ți organizezi mai bine corespondența electronica pentru a fi mai eficient și a evita pierderea unor informații importante,…

- Academicianul Leon Danaila, reputat medic neurochirurg, cercetator si inventator, susține ca „activitatea fizica joaca un rol crucial, in special in perioada de imbatranire, se recomanda cel puțin 4.000 de pași pe zi”.