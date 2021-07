Ciolacu, despre alegerile de la PNL Timiș: Voi sunteți urmașii Brătienilor?! Niște circari și marțafoi cu comportament de tip interlop?! Președintele PSD Marcel Ciolacu a criticat pe pagina sa de Facebook alegerile de la PNL Timiș pe care le-a descris drept o lupta de tip mafiot.

&"Voi sunteți urmașii Bratienilor?! Niște circari și marțafoi cu comportament de tip interlop?! Iohannis a cules ce a semanat: PNL- partidul sau, a ajuns sa faca alegeri cu poliția la ușa!!! Simulacrul alegerilor de la PNL Timiș este imaginea perfecta a acestui partid de terchea-berchea și mațe-fripte cu foamea-n gât care au lasat România neguvernata, doar pentru a-și cara ei pumni în cap în disputele lor interne.&", scrie Ciolacu.

- Candidatul Cosmin Tabara a obtinut cel mai mare numar de voturi pentru functia de presedinte al PNL Timisoara, fiind declarat câstigator la Conferinta de alegeri a organizatiei. Potrivit reprezentantilor PNL Timisoara, Cosmin Tabara a obtinut 238 de voturi, în timp ce contracandidatul sau,…

- Scandal cu imbranceli și acuzații in fața cladirii in care se desfașoara sambata alegerile pentru conducerea filialei PNL Timișoara. UPDATE 15 candidati inscrisi pentru functia de presedinte al PNL Timisoara si-au retras candidaturile, ramanand in cursa doar doi: Cosmin Tabara si Claudiu Chira. Scandalul…

- Scandalul continua la alegerile PNL Timisoara, înca de la intrarea în sala unde are loc conferinta. Sâmbata, forte de ordine nu îi lasa sa patrunda în interior decât pe cei aflati pe convocator, transmite News.ro.Scandalul a pornit înca de când s-a…

- Saptesprezece persoane, membri ai PNL, s-au inscris in cursa pentru presedintia PNL Timisoara, la alegerile de sambata. Lista nu este publica, insa, printre cei care isi anuntasera candidatura se numarau si cei doi rivali de la alegerile din 3 iulie, Raul Ambrus si Cosmin Tabara. Vineri seara, insa,…

- Zeci de membri PNL Timiș au fost suspendați din funcție dupa alegerile cu scandal de la șefia PNL Timișoara. Printre ei s-au numarat Raul Ambruș, caștigatorul competiției pentru șefia PNL Timișoara, și susținatorii acestuia. Dupa alegerile soldate cu scandal și cu o reclamație la poliție, PNL Timișoara…

- „Sa suspenzi 18 membri ai unei organizatii pare, asa, ca o forma de executie publica, eu nu imi aduc aminte in istoria PNL, cu atat mai putin in Timisoara, noi sa ne fi confruntat cu o asemenea situatie. Eu le-am spus tuturor colegilor mei sa se adreseze Curtii de onoare si arbitraj si am convingerea…

- Raul Ambruș considera ca a caștigat alegerile interne pentru PNL Timișoara, dar conducerea județeana a declarat alegerile de acum doua saptamani anulate. Situația va fi evaluata de Comisia de Arbitraj a PNL la nivel național, insa pana atunci conflictul intern continua. „BPJ interimar al PNL Timiș a…

- A fost scandal uriaș in weekend la Timișoara. In cursa au intrat Cosmin Tabara, viceprimar al Timișoarei, susținut de președintele Alin Nica, pe filiera Florin Cițu, și Raul Ambruș, susținut de alți liberali din partid, pe filiera Ludovic Orban. Dupa ce tabara Ambruș a anunțat ca adversarii refuza…