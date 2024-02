Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre discutiile din coalitie privind comasarea alegerilor, ca urmeaza ca luni sa aiba din nou o intalnire si ca momentan nu s-a luat o decizie.Liderul PSD a precizat ca sunt toate scenariile in acest moment si ca pe el il intereseaza sa vina in fata…

- Coalitia de guvernare nu a luat nicio decizie privind comasarea alegerilor, PSD si PNL prezentand variantele de lucru, iar o noua discutie urmeaza sa aiba loc luni, au precizat surse politice, informeaza News.ro. Liderii PSD si PNL ar urma sa aiba o noua intalnire, luni, in care sa analizeze variantele…

- Potrivit unor surse, liberalii vor organizarea alegerilor locale in același timp cu cele europarlamentare, in timp ce social-democrații au o alta varianta. Intre timp, Klaus Iohannis vine cu un anunț bomba: ia in calcul sa revina in fruntea PNL dupa alegeri. CUM AR ARATA CALENDARUL ALEGERILOR DUPA COMASARE:*Scenariul…

- In cadrul coaliției de guvernare se discuta intens despre comasarea alegerilor europarlamentare cu alegerile locale, dar și despre comasarea primului tur al prezidențialelor cu alegerile parlamentare.In cadrul coaliției, premierul Marcel Ciolacu a tras frana și le-a transmis celor de la PNL ca nu…

- Manifestație organizata de AUR in orașul Satu Mare, cu participarea a zeci de persoane care au manifestat nemulțumirea fața de planul Coaliției de a uni alegerile programate pentru acest an. Joi, protestatarii s-au adunat in fața sediului local al AUR, pentru a incepe ulterior un marș prin centrul orașului,…

- Chiar daca nu a fost luata nicio decizie referitoare la o evantuala comasare a unora dintre alegerile programate in acest an, lideii AUR au decis ca trebuie oricum sa protesteze, motiv pentru care au ieșit in strada. Potrivit unor surse politice, cele doua partide, PNL și PSD, s-ar fi ințeles in privința…

- „Știu ca exista o discuție in Coaliția de guvernare pentru a gasi soluții la alegerile de anul acesta. Discuția este una legitima, pentru ca patru randuri de alegeri, in doar jumatate de an, sunt greu de gestionat. Iar atunci, ar fi o soluție ca anumite alegeri sa fie comasate. Cum va gestiona Coaliția…

- Liderii coaliției ajung pentru prima data fața in fața dupa ultimele atacuri și scandaluri in lanț. La ora 16.00 greii din PNL și PSD se intalnesc pentru a negocia din nou calendarul alegerilor și comasarea lor - marul discordiei in ultimele saptamani.Potrivit surselor noastre, de ambele parți sunt…