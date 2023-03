Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa plecam de la materia prima. 80% din carnea de porc pe care o consumam in Romania este de import, 40% din carnea de pui este de import. Nu avem coerenta, programe. Trebuie sa venim cu programe de crestere a animalelor, de productie, e nevoie de o abordare unitara in toate domeniile”, a explicat…

- Președintele Klaus Iohannis a plecat in Japonia cu o aeronava de lux, ale carei costuri de operare au fost de peste 500.000 de euro. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca el și premierul Nicolae Ciuca, cand au zburat in Japonia, au mers cu un avion de linie.”Am vazut și eu imaginile in presa,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susținut de social-democrați sa preia funcția de premier dupa rotatia prim-miniștrilor, in luna mai, a declarat luni, la Romania TV ca are incredere totala in șeful Guvernului, Nicolae Ciuca, ca va respecta ințelegerea politica: Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat, la dezbaterea de luni in plenul Camerei a motiunii simple impotriva ministrului Muncii Marius Budai, ca politica PSD si PNL este una de aparare a pensiilor speciale si a pensiilor „nesimtite", in contextul in care premierul Nicolae Ciuca are 18.000 de lei pensie…

- Președintele USR, Catalin Drula, face un apel catre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pentru a vota in Parlament legile care interzic complet publicitatea la jocuri de noroc și amplasarea pacanelelor langa școli. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rotativa care va avea loc intre PNL și PSD la guvernare continua sa nasca subiecte fierbinți. Reimparțirea ministerelor e unul din ele, iar Apararea pare sa fie un subiect fierbinte. PNL ar putea cere Ministerul Apararii pentru Nicolae Ciuca, odata ce acesta nu mai e premier. Liderul PSD Marcel Ciolacu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu si-a exprimat, duminica seara, convingerea ca rotatia guvernamentala va avea loc fara „niciun scandal”, iar procesul va fi unul rapid, punctand faptul ca se pregateste pentru functia de premier. „Eu cred categoric ca rotatia va avea loc. Nu va fi cu niciun scandal. Protocolul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ar fi avut luni o intrevedere la sediul Guvernului cu premierul Nicolae Ciuca, pe tema taxei de solidaritate pe care urmeaza sa o plateasca anumite companii, spun surse politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…