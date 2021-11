Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la TVR 1, ca anul viitor ar trebui discutata in coaliția de guvernare renunțarea la cota unica de impozitare. Liberalii au spus ca este exclusa renunțarea la cota unica. „Care taxa unica? Unii platesc 16%, unii platesc 10%. Nu mai e cota unica. Vor…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat marți ca vrea sa ”regleze” redevențele platite de companii la bugetul statului in urma unei comparații cu nivelurile redevențelor din celelalte state membre UE. Ciolacu a spus ca acum impactul redevențelor in veniturile bugetului de stat e ”foarte mic”, de 1,6…

- PSD susține in continuare taxa de solidaritate, a afirmat duminica, 14 noiembrie, președintele PSD, Marcel Ciolacu, la finalul negocierilor cu PNL pe programul de guvernare al noului guvern, precizand ca urmeaza sa fie stabilit un prag al acestei taxe și ca ea nu va afecta veniturile clasei medii, relateaza…

- Patronatele se opun schimbarii sistemului fiscal actual și creșterii taxarii. Aceștia considera incorecta intenția de a introduce noi taxe in contextul in care evaziunea fiscala este mare. Reprezentanții PNL și PSD s-au intalnit sambata pentru a definitiva programul de guvernare și punctele unde cele…

- Liderul UDMR, Hunor Kelemen, a spus, la interviurile Digi24.ro, ca este de parere ca in acest moment ar trebui pastrata cota unica in Romania, deși se pot discuta „mai multe variante” pe viitor. Kelemen spune ca „in 2022 sigur ramanem cu sistemul actual, nici nu se poate schimba”. Anterior, Marcel Ciolacu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca social-democratii au ajuns la concluzia ca Romania nu poate ramane ultima tara europeana cu cota unica de impozitare. Intrebat la Palatul Parlamentului cum ar putea arata rediscutarea cotei unice si o impozitare progresiva si daca PNL este de…

- Țara noastra a depașit Bulgaria la numarul deceselor cauzate de coronavirus și se afla pe primul loc la acest capitol, in ultimele șapte zile, conform celor mai recente grafice facute publice de Our World in Data. Romania, locul 1 in Europa la numarul de morți covid Sistemul care a fost dezvoltat de…

- The chairman of the Social Democratic Party (PSD), Marcel Ciolacu, reiterated on Monday evening, at private broadcaster Romania TV, that his party will not support a minority government, believing the solution to be a technocratic government until early elections. He added that, in his opinion,…