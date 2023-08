Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de OUG menționeaza in preambul situația dificila in care se afla finanțele patriei. Proiectul de OUG privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplina economico-financiara, precum și pentru modificarea și completarea…

- Piața de asigurari din Romania ar putea atinge in acest an un record istoric, de peste 16 miliarde de lei, pe fondul creșterii valorii polițelor, dar și ca urmare a interesului tot mai mare al romanilor pentru asigurari, in contextul cutremurelor din ultime vreme, estimeaza analiștii companiei de consultanța…

- Cele doua tematici ale evenimentului au fost alese de comun acord Curtea de Conturi a Romaniei impreuna cu conducerea Curtii de Conturi a Frantei, in ideea de a dezvolta dupa pandemie o discutie pe tema obiectivelor de dezvoltare durabila, de a avea o serie de schimburi de bune practice intre cele doua…

- Achizițiile de la Caminul de batrani din Bacau ridica semne de intrebare. Ziarul de Bacau a verificat mai multe produse scumpe cumparate de instituție, la prețuri duble fața de cele ale pieței. Primaria Bacau a confirmat ca in aceasta perioada Curtea de Conturi face verficari, iar municipalitatea a…

- Un comunicat de presa transmis azi noapte de catre sindicaliștii de la Curtea de Conturi a Romaniei evidențiaza faptul ca președintele Mihai Busuioc a transformat instituția intr-un ”monument de ineficiența cu implicații asupra siguranței naționale”. „Domnul Busuioc a indemnat ordonatorii de credit…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281, cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Numarul beneficiarilor de…

- Autoritatile administratiei publice locale din Capitala vor publica pe site-urile oficiale informatii privind masurile de prevenire si combatere a ambroziei in fiecare sector, conform unei hotarari adoptate in sedinta Colegiului Prefectural al Municipiului Bucuresti de miercuri.Actul normativ mai…

- Reforma pensiilor din Romania este discutata constant. S-a ajuns la un acord in final cu Executivul comunitar. Dar totuși sunt niște detalii care nu au fost spuse pana acum. Deși ministrul Muncii, Marius Budai, a spus ca plafonul de 9,4% din PIB care limiteaza cheltuielile cu pensiile va fi eliminat,…