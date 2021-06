Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca partidul va depune saptamana viitoare moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Daca moțiunea trece, propunerea PSD de premier este Alexandru Rafila, iar Guvernul ar putea fi unul minoritar. ”In acest moment este o decizie a partidului, domnul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, luni, ca social-democratii au finalizat textul motiunii de cenzura si o vor depune saptamana viitoare. Ciolacu a subliniat ca PSD va incepe negocierile cu toti parlamentarii dispusi sa voteze motiunea, de la toate partidele politice.

- Prima moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu va fi categoric depusa și votata de PSD în actuala sesiune parlamentara, care se încheie la sfârșitul acestei luni, a declarat marți Marcel Ciolacu. El susține ca textul moțiunii va fi facut public saptamâna viitoare.Liderul…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca va fi facut public, saptamana viitoare, textul motiunii de cenzura la adresa Guvernului Citu. Liderul PSD a adaugat ca va fi categoric depusa si votata motiunea in aceasta sesiune parlamentara. „Nu exista nicio garantie in politica”, a mai spus Ciolacu, intrebat daca demersul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, in plenul Parlamentului, ca parlamentarii partidului vor depune o moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului Cițu pe data de 14 iunie. Ciolacu spune ca moțiune va fi depusa ca urmare a „eșecului privind Planul Național de Redresare și Reziliența.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu va fi depusa imediat ce va fi trimis Programul Național de Reziliența și Redresare la Bruxelles. ”Imediat dupa ce se termina cu Programul Național de Reziliența și Redresare intram direct in procedurile…

- Intalnire la nivel inalt in randul social – democraților, la acest sfarșit de saptamana: se reunesc la Brașov pentru a pregati moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Surse din interiorul partidului au declarat ca mai mulți lideri PSD se vor afla fața in fața in acest week-end la Brașov, pentru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va fi depusa moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, in aceasta sesiune parlamentara. Cel mai probabil tema va fi legata de modul in care Guvernul gestioneaza pandemia de Covid-19. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul…