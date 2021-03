Stiri pe aceeasi tema

- "Am stabilit cu colegii mei si vom face o modificare statutara - candidatul pentru alegerile prezidentiale nu va mai fi desemnat de catre Comitetul Politic National. Vor fi alegeri preliminare in interiorul partidului pe o perioada de timp limitata, cine doreste, in fiecare organizatie vor merge candidatii,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca se va face o modificare de statut, astfel incat candidatul partidului pentru alegerile prezidentiale sa fie desemnat prin alegeri preliminare in interior si nu de Comitetul Politic National.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va fi preluat modelul american, iar in interiorul partidului vor avea loc alegeri preliminare pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. Citește și: Guvernul strange surubul: Se anunta noi restrictii la nivel national, dupa prelungirea…

- Președintele USD-PLUS a facut anunțul! Dan Barna e primul candidat pe listele alegerilor prezidențiale din anul 2024. Ai mai jos mai multe detalii! Alegeri prezidențiale 2024: Dan Barna, primul candidat pentru alegerile prezidențiale Au fost anunțați deja primii candidați din cadrul alegerilor prezidențiale…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a felicitat, intr-un final, pe presedintele ales Joe Biden pentru victoria sa in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie si a anuntat ca este ”pregatit sa munceasca” impreuna cu succesorul lui Donald Trump, modelul liderului brazilian de extrema dreapta,…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat 'pregatit pentru o colaborare' cu acesta, a informat Kremlinul intr-un comunicat, dupa votul prin care Colegiul Electoral american l-a confirmat pe…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca adevarata miza a negocierilor dintre PNL, USR-PLUS si UDMR o reprezinta ramanerea in functiile de presedinte de partid a lui Ludovic Orban si Dan Barna. "De fapt, sunt doi lideri politici - Ludovic Orban si Dan Barna, doi looseri, amandoi au pierdut alegerile…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca ”noul CDR moșit, pe langa Constituție, de președintele Iohannis” lupta doar pentru funcții, dar inca s-a auzit nicio masura concreta pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile…