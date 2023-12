Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, ca bugetul pe anul viitor nu este unul supraestimat, mentionand ca vor fi peste 80.000 de noi locuri de munca, Romania nu a intrat in recesiune, iar el va realiza tot ce si a asumat, inclusiv digitalizarea ANAF, informeaza Agerpres.roCiolacu a precizat ca…

- Premierul Marcel Ciolacu prezinta, marți seara, proiectul de buget pe 2024. „Bugetul pentru anul 2024 este un buget al dezvoltarii și al echitații. Un buget bazat pe investiții și dreptate sociala. Un buget in care creșterea economica se regasește in creșterea nivelului de trai al populației”, și-a…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o zi plina in America, de unde a transmis o veste importanta pentru Romania și Republica Moldova: bugetul apararii Statelor Unite ale Americii cuprinde in premiera securitatea la Marea Neagra.

- Echipa feminina de gimnastica artistica s-a calificat, pentru prima data in ultimii 12 ani, la Jocurile Olimpice, si urmeaza sa mearga la Paris, insa Federatia de Gimnastica face apel la donatori sa ajute lotul: nu mai are bani pentru antrenamente, scrie romania.europalibera.org. In lotul extins sunt…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni, 20 noiembrie 2023, ca doreste ca de anul viitor sa inceapa scaderea impozitarii muncii pentru cei care au salariul minim pe economie. De asemenea, primul-ministru a precizat ca aceasta masura va fi luata in functie de executia bugetara. Ce promite Ciolacu pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de guvern, ca anul viitor nu vor fi taxe noi și ca guvernul va face rost de bani prin lupta cu evaziunea fiscala. Reamintim ca Ciolacu a facut aceeași promisiune și in vara, dar legea cu masuri fiscale din septembrie a introdus noi taxe sau…